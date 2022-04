Prosegue il progetto SSC Napoli Charity: all’asta la maglia di Juan Jesus

Continua il progetto Charity della SSC Napoli: a partire da Martedì 19 Aprile verrà messa all’asta la maglia indossata da Juan Jesus durante Napoli Salernitana, il ricavato verrà devoluto all’associazione L’Altra Napoli.

L’asta è disponibile qui.Oltre a destinare il ricavato delle aste alle associazioni no profit, uno degli obiettivi del progetto “SSC Napoli Charity” è quello di “accendere un faro” sulle attività sociali di tali associazioni.La SSC Napoli collabora con eBay, ed in particolare con la sezione Beneficenza, con l’intento di sostenere e promuovere gli eventi e le attività di beneficenza in Italia e nel Mondo.

Modalità di partecipazione le associazioni no profit che intendono partecipare al progetto possono iscriversi attraverso il modulo online presente sul sito sscnapoli.it all’interno della sezione “Progetto SSC Napoli Charity”.

Le organizzazioni no profit che rispetteranno i requisiti necessari per la partecipa-zione a “SSC Napoli Charity” saranno contattate dal club, e potranno beneficiare del ricavato delle aste loro dedicate. Beneficiario dell’astaL’intero ricavato dell’asta verrà devoluto all’associazione L’Altra Napoli.L’Altra Napoli e un’associazione fondata nell’ottobre del 2005 da un gruppo di napoletani, che seppur abitando altrove, hanno deciso di impegnarsi nel rilancio della propria città, dedicandosi principalmente ai quartieri più degradati. Negli ultimi 15 anni sono stati realizzati più di 50 progetti, coinvolgendo 1.000 giovani contribuendo a creare oltre 100 posti di lavoro.

Grazie alla generosità di aziende ed istituzioni private, Altra Napoli ha raccolto e investito circa 9 milioni di euro in un grande progetto di riqualificazione urbana e sociale nel Rione Sanità, che dal 2018 è stato esteso anche al quartiere di Forcella. Sono stati realizzati 5 centri educativi e polifunzionali che accolgono oltre 500 bambini e ragazzi, offrendo attività e percorsi di lotta alla dispersione scolastica.