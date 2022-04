Moviola Gazzetta – Bocciato Di Bello, su Lozano rigore netto

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, analizza il lavoro dell’arbitro Di Bello. La Moviola del quotidiano non promuove l’arbitraggio contro il Napoli, grave l’errore di interpretazione sul calcio di rigore. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Lozano scappa, Ibanez perde un tempo di gioco, piena area, l’attaccante va a terra. L’arbitro Di Bello (7’ pt) fa segno di proseguire poi spiega, alla prima interruzione, che è stata spalla contro spalla. Errore chiaro. Di Paolo lo richiama all’OFR: piede destro del romanista che “grattugia” il tendine sinistro del messicano. Rigore netto: Var salvifico”.

Sulla Situazione cartellini: “Già ad inizio gara Anguissa e Rrahmani rischiano grosso. Poi, nella fase finale, escono due gialli per proteste sulle quali l’arbitro poteva sorvolare (Insigne e Zaniolo). Gestione ondivaga, non coerente. Zanoli (6’ st) rischia il rosso, espone i tacchetti a Oliveira: Di Bello l’ha considerato imprudente, giallo ok; solo che Zanoli andava già ammonito al 49’ su Abraham”.