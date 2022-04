Moviola CdS – Di Bello che disastro! Continua a non vedere i rigori. Voto 3.5

La moviola de Il Corriere dello Sport è molto severa nei confronti dell’arbitro Di Bello che ha diretto il match Napoli-Roma. Secondo il quotidiano ci sono stati diversi errori da parte del direttore di gara. Questo quanto evidenziato: “Di Bello conferma quello che si sapeva, continua a non vedere i rigori per il Napoli (come accaduto a Bergamo), forti dubbi per il contatto Meret-Zaniolo, da un punto di vista comportamentale è sotto la sufficienza, tecnicamente non ne parliamo, incoerente sul disciplinare. Stop.

Ha ancora avuto bisogno del VAR per vedere un rigore solare di Ibañez su Lozano: la spinta è dietro la schiena (non spalla a spalla), c’è un mezzo step on foot (come in Juve-Inter di Irrati), con il piede sinistro di Lozano che si torce. Non contento, resta al VAR un’eternità, cos’altro doveva succedere? Eppure, un errore resta: manca il giallo”.