L’analisi di Pedullà: “Risultato pesantissimo per Spalletti”

Alfredo Pedullà, attraverso il suo sito, ha analizzato il match di ieri tra Napoli e Roma:

“Risultato pesantissimo per Spalletti, che si allontana dal duo milanese in vetta alla classifica. Neanche Mourinho può sorridere del tutto, con la distanza dalla Juve al quarto posto invariata. Dopo i primi quarantacinque minuti decisi da un rigore di Insigne, la ripresa è partita con l’ingresso di Mkhitaryan per Cristante. Al 61′ Abraham è andato vicino al pari: cross di Karsdorp dalla destra, ma il colpo di testa dell’inglese non crea pericoli a Meret”.

“Al 70′ reazione del Napoli, con due tiri in sequenza dalla distanza di Zielinski e Elmas. Al 76′ Zaniolo arriva davanti a Meret e nel tentativo di dribblarlo va giù. Di Bello e il Var lasciano giocare, con Fuzato espulso dalla panchina per proteste. Mourinho si gioca il tutto per tutto con i cambi e al 91′ viene premiato. Cross di Afena-Gyan, con Abraham bravo a servire di suola El Shaarawy. Il destro del faraone è imprendibile per Meret. Da segnalare un infortunio a Zaniolo per un problema alla caviglia”.