Il Roma – Maledizione Napoli, al Maradona non si fanno punti!

Il quotidiano Il Roma analizza il pareggio tra Napoli e Roma. Gli azzurri al Maradona non riescono a fare punti! Ieri contro i giallorossi bisognava vincere per rimanere agganciati alle milanesi, ma così non è stato. Il pareggio è un risultato inutile che allunga il distacco da Inter e Milan, che hanno vinto venerdì e che prendono altro margine.

I nerazzurri hanno ancora una partita da recuperare e sono, quindi, avvantaggiati. Aritmeticamente non è finita, ma la sola matematica non può alimentare i sogni di una città. “Mancano cinque partite e andrebbero vinte tutte, confidando in un super crollo del Milan e dell’Inter, che di fatto hanno un vantaggio su cui poter costruire la corsa scudetto in questa volata finale” si legge sul quotidiano.