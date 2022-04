Il Mattino – Infortunio Lobotka, si attendono gli esami strumentali per valutare le sue condizioni

Stanislav Lobotka ieri è uscito dolorante dal campo nel corso del match Napoli-Roma. Il centrocampista slovacco ha accusato un dolore al flessore della gamba destra. Saranno gli esami strumentali a dare maggiore delucidazioni sull’entità del suo infortunio: “Il centrocampista slovacco è stato costretto ad uscire per un infortunio muscolare dopo dieci minuti del secondo tempo e dal momento della sua uscita si è spenta la luce. Per Lobotka si tratta del terzo stop per problemi muscolare del campionato. Nella giornata di martedì 19 aprile verranno controllate le sue condizioni per poter stabilire i tempi di recupero”. Scrive il quotidiano Il Mattino.