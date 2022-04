Gazzetta – Il Napoli nell’organizzazione sportiva è una società deficitaria

Ieri i tifosi azzurri hanno sperato in un finale diverso per poter restare aggrappati al sogno scudetto. Dopo il pareggio con la Roma la vetta si allontana e le speranze si affievoliscono. Questa volta c’era qualcosa di diverso che avrebbe permesso agli azzurri di ragalare un’emozione forte alla citta di Napoli, ma così non è stato.

“Se da Ancelotti a Gattuso (vituperato ma a questo punto del campionato aveva solo un punto meno di oggi), fino a Spalletti nessuno è riuscito ad alzare l’asticella, significa che c’è qualcosa di più profondo. Che probabilmente è da ricercare anche in una società che è gestita bene amministrativamente nei bilanci, ma nell’organizzazione sportiva è deficitaria”. Scrive così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.