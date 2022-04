Empoli-Napoli, oggi parte la prevendita per il settore ospiti. Questo il prezzo

Dopo il pareggio in casa con la Roma, il Napoli vola allo Stadio Castellani per sfidare l’Empoli alle ore 15:00 di domenica 24 aprile. La squadra toscana manca i tre punti dall’ultima partita proprio contro gli azzurri, che terminò 0-1 firmato Cutrone. Secondo quanto scritto nel comunicato ufficiale dalla squadra toscana la vendita dei biglietti avrà avvio oggi alle 15:30. I tagliandi del settore ospiti saranno disponibili a partire dalle 15.30 di martedì 19 aprile, al prezzo di € 30,00 su tutto il circuito VIVATICKET. Poi tramite web con la sola modalità “Stampa a casa”, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli Fc. La vendita dei biglietti per questi settori (Curva Sud e Tribuna Laterale Sud) sarà divisa in due fasi. La prima è dalle ore 15:30 di martedì 19 aprile fino a mercoledì 20 aprile, in cui la vendita è riservata esclusivamente ai sostenitori del Napoli Ssc fidelizzati. In questa prima fase i punti vendita Empoli Store, Biglietterie Stadio ed Unione Clubs Azzurri non saranno abilitati alla vendita di tali biglietti Dalle ore 9:30 di giovedì 21 aprile la vendita sarà libera e terminerà alle ore 19:00 di sabato 23 aprile.