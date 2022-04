Ds Cremonese: “Gaetano è da Napoli! Il punto sulla sua stagione in Serie B”

Il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per fare il punto sul gioiellino del Napoli, Gianluca Gaetano. Queste le sue parole: “Per noi è stato molto importante rendere possibile la crescita di Gaetano! A livello fisico, atletico e tecnico è migliorato tantissimo e, soprattutto, ci ha dato una grossa mano per portarci, al momento, al primo posto nel campionato cadetto. L’unica certezza è che il calciatore tornerà a Napoli ad inizio campionato. Sicuramente avremo dei colloqui con Giuntoli per provare a riprenderlo anche la prossima stagione ma, adesso, non abbiamo nessun opzione per prolungare il prestito.

Con le caratteristiche che ha, ormai riesce a fare anche la fase di interdizione, può ricoprire davvero parecchi ruoli. Il passaggio in Serie A, che sia con noi o con qualche altra squadra, decreterà definitivamente il suo ruolo preferito”.