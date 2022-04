Corriere della Sera: “Il Napoli non è più padrone del suo destino”

L’edizione odierna del Corriere della Sera, ci va giù pesante sul Napoli e sul Spalletti; ecco quanto scritto:

“Il Napoli non è più padrone del suo destino, deve sperare negli errori altrui. Ha giocato in casa due sfide decisive contro Fiorentina e Roma — prima di un finale di campionato non impossibile con Empoli, Sassuolo, Torino, Genoa e Spezia — e ha ottenuto un solo punto. Poco. Troppo poco. Osimhen, quasi annullato da Smalling, ha creato una sola ripartenza delle sue, ma ha tirato sull’esterno della rete”.

“Il segnale peggiore – sottolinea il noto quotidiano – è stato, a otto minuti dalla fine, il cambio di Spalletti: fuori Insigne e dentro Juan Jesus, per schierare una difesa a cinque e consegnarsi al gioco dell’avversario. Una sostituzione simbolica: di lì a poco è arrivato il gol del pareggio, con un prezioso assist di Abraham e la stoccata di El Shaarawy. Spalletti dovrà cercare di rimettere insieme energie e morale. Il campionato non è finito, ma il doppio esame con Fiorentina