Corbo: “Ecco perchè il Napoli non ha mai creduto nello scudetto”

Il giornalista Antonio Corbo, attraverso il suo editoriale, ha parlato della gara di ieri:

“Nelle lacrime di Insigne c’è la fine di un sogno che forse era solo suo. Il Napoli non ha mai creduto di vincere lo scudetto. Mai era stato così facile conquistarlo: neanche le otto vittorie nelle prime otto gare avevano reso credibile la conquista del terzo titolo, proprio la Roma con il pareggio del 24 ottobre lo aveva brutalmente posto davanti ad un dilemma. Ci sei o no? Evidentemente no, perché la squadra in autunno rallenta, fatalmente condizionata da traumi di gioco e infortuni muscolari, innegabili certo, ma frequenti e numerosi anche per altre. Incide anche quel male oscuro che da tempo perseguita il Napoli, la discontinuità. La sindrome di dover vincere ad ogni costo partite che valgono scatti nel futuro, voli di fantasia, partite che sembrano facili e si complicano in puerili abbandoni”.