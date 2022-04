Chiariello: “ADL si accontenta del quarto posto, per questo a maggio scelse Spalletti”

Nel corso del suo editoriale a Campania Sport dopo Napoli-Roma, il giornalista Umberto Chiariello ha espresso una frase che aleggia molto in queste sui social e tra i tifosi azzurri:

“Allenatori come Pioli e Spalletti non sanno vincere, quando sono lì lì per farlo puntualmente cadono. Sono allenatori adatti a portare le squadre tra i primi quattro posti, non alla vittoria finale. Siccome ad ADL va bene il quarto posto, si accontenta, non pretende di più, Spalletti è l’allenatore perfetto per il Napoli”.