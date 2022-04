Bergonzi” Di Bello non mi ha convinto, gli arbitri quando vanno in campo devono essere sereni”

A 1 Station Radio è intervenuto l’ex arbitro Mauro Bergonzi che ha parlato dell’arbitraggio di Napoli-Roma. Ecco quanto detto:

“Nella gara tra Napoli-Roma il direttore di gara Di Bello non mi è piaciuto per nulla. Non mi piace il fatto che non si assuma la responsabilità di fischiare sul campo. Di Bello è lo stesso arbitro di Atalanta-Napoli dove non fischiò un rigore evidente su Mertens e poi venne richiamato dal Var. Idem ieri per il fallo da rigore di Ibañez su Lozano. Era troppo evidente ed andava fischiato in campo. Di Bello ha sbagliato anche nell’occasione dell’ammonizione di Koulibaly che ha preso in pieno il pallone, ha dato la sensazione di non essere concentrato e di non essere nella sua giornata migliore. Infine, il contatto tra Meret e Zaniolo non era di facile lettura, la palla torna sulla coscia di Zaniolo dopo la parata di Meret e poi viene travolto. Dal campo è un episodio difficile, poteva dare il rigore perché la palla era nella disponibilità del giocatore della Roma. Se avesse fischiato il rigore non sarebbe stato uno scandalo. Zanoli poteva essere espulso per doppia ammonizione. Gli arbitri quando vanno in campo devono avere serenità e coraggio soprattutto in queste ultime cinque giornate di campionato. Devono dimostrare di essere bravi perché a livello di classe arbitrale siamo tra le migliori in Europa“