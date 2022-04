Auriemma deluso: “Il Napoli ha perso un’occasione fondamentale”

Raffaele Auriemma, a Tiki Taka, ha parlato del pareggio amaro di ieri tra Napoli e Roma; ecco quanto detto:

“Ma se l’arbitro delega la decisione anche per questi rigori così solari che nel 95 % dei casi vengono poi fischiati, mi chiedo che ci stanno a fare e e a questo punto facciamo arbitrare direttamente la tecnologia. Era un rigore impossibile da non vedere anche a velocità normale”.

Poi la delusione del giornalista napoletano per la vittoria casalinga sfumata nei minuti di recupero: “Il Napoli è poi sparito nella ripresa, il punteggio è giusto. La Roma è in striscia utili da dodici partite, gli azzurri hanno lasciato lo scudetto contro la Fiorentina. Perdere cinque partite in casa non è sicuramente il ritmo per poter ambire a traguardi importanti”.

“Il Napoli ha perso un’occasione incredibile. Peccato perché poteva essere l’anno giusto per lottare per lo scudetto con la Juventus che ha sbagliato la stagione e le milanesi che hanno lasciato punti in alcuni momenti del campionato” ha concluso Auriemma.