La rivoluzione streaming: sport, TV, gaming e non solo￼

Lo streaming ha rivoluzionato le abitudini degli appassionati di sport, apportando grandi cambiamenti alle modalità di visione degli eventi sportivi. Tuttavia, lo sport non è il solo settore in cui lo streaming ha avuto un forte impatto e in questo articolo scopriremo in che modo lo streaming abbia rivoluzionato più settori e aspetti delle nostre vite.

Sport

Grazie ai servizi in streaming, oggi lo sport è molto più accessibile agli appassionati e ai tifosi e ottiene molta più audience. Questo è importante soprattutto per gli sport minori e le categorie inferiori (si pensi alla serie C o D del campionato italiano, ad esempio). Fino a qualche tempo fa, per vedere la propria squadra del cuore occorreva per forza abbonarsi ad un servizio TV a pagamento e sottoscrivere contratti a medio o lungo termine. Oggi, invece, ci si può abbonare anche soltanto per un mese.

Questo grazie ad alcune piattaforme che si sono specializzate in categorie minori ma anche sport meno popolari, che ora finalmente gli appassionati possono guardare. Grazie allo streaming oggi si può guardare qualsiasi squadra di qualsiasi sport, persino sul proprio telefono. Una gran bella rivoluzione.

TV

Siamo passati dal “cosa c’è stasera in TV?” al “quale piattaforma usi per i film e le serie TV?”. Oggi con Netflix, Prime Video, Now TV, Disney Channel, Mubi e tante altre piattaforme abbiamo la possibilità di guardare una vastissima libreria di serie e film, pagando pochi euro al mese. Questo ha di fatto rivoluzionato l’intera industria televisiva, che ha dovuto rivedere le sue programmazioni.

Le piattaforme streaming hanno fatto alzare anche l’asticella della qualità, poiché per poter competere con le produzioni delle piattaforme, le reti televisive devono di fatto produrre qualcosa che possa essere successivamente ricercato sulle piattaforme, una volta venduti i diritti. Inoltre, va considerato anche che le stesse reti televisive provvedono sempre più a offrire un portale per la consultazione autonoma dei contenuti di proprietà. Il peso dell’audience classico ormai è relegato solo a pochi e specifici eventi.

Gaming

Streaming e gaming ormai vanno a braccetto. Basti pensare a quanti appassionati di giochi seguano i profili in cui un gamer mostra le proprie partite in diretta streaming. Oppure, per gli amanti degli e-Sports, si possono anche considerare le dirette dei match e tornei di sport virtuali.

Anche i produttori di giochi si sono ormai adeguati a questo nuovo binomio e offrono sempre migliori strumenti e ottimizzazioni per la diretta in streaming tramite le varie piattaforme social quali Facebook, Youtube e Twitch. Tramite queste piattaforme e lo streaming, i gamer riescono anche a richiedere dei contributi economici da parte del pubblico per la propria attività di intrattenimento.

Casinò online dal vivo

La tecnologia dello streaming ha rivoluzionato anche il settore del casinò, che oggi proprio grazie allo streaming riesce ad offrire un’esperienza quanto mai realistica. Infatti, si pensi ad esempio alle roulette in live streaming, ovvero ai tavoli di roulette da casinò dal vivo, con un collegamento in diretta video. I giocatori possono collegarsi in simultanea su un tavolo con un croupier reale, che in tempo reale fa girare la ruota e comunica con i giocatori che a loro volta possono chattare in tempo reale e interagire con lo stesso croupier.

I live casinò si sono rivelati un gran successo tra gli appassionati di casinò, poiché hanno stravolto completamente la dicotomia di gioco che vedeva l’uomo contrapposto al computer. Con i tavoli da gioco in diretta streaming diventa tutto più umano, esattamente come nelle case da gioco. Lo streaming rappresenta una delle tecnologie meglio integratesi nella vita quotidiana dei fruitori di serie TV, giochi, eventi sportivi. Quali altri interessanti tecnologie ci aspettano in futuro?