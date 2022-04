Il Napoli dovrebbe giocare con Mertens e Osimhen?

Oggi Il Corriere del Mezzogiorno ha scritto delle riflessioni di Luciano Spalletti, che pensa di schierare la coppia Mertens-Osimhen:

“Nel laboratorio di Castel Volturno l’idea Mertens-Osimhen è viva, fa parte delle sperimentazioni di Spalletti con Lozano e Insigne sulle fasce, Anguissa e Lobotka a formare la diga in mezzo al campo. Dal primo minuto con Spalletti insieme non hanno mai giocato, è una soluzione che si è vista soltanto nella scorsa stagione in sette partite: l’equilibrio in campo che rappresenta una priorità anche perché la Roma nelle transizioni in verticale sa far male, la scossa che sa dare Mertens quando entra a gara in corso, nessuno nel Napoli ha la forza di cambiare l’inerzia delle partite come Dries”.