Serie A – La Fiorentina batte di misura il Venezia. L’anticipo inisce 1-0

Si è appena concluso l’anticipo delle 16:30 di Serie A che vedeva affrontarsi Fiorentina e Venezia. Vittoria di misura per i padroni di casa grazie al gol decisivo di Torreira. I toscani si confermano una delle squadre più in forma del campionato e continuano a lottare per la qualificazione alle coppe europee. I veneti invece vedono la salvezza sempre più lontana dopo la vittoria del Cagliari che ha allungato ulteriormente il distacco. Il Venezia infatti rimane a 22 punti, mentre la Fiorentina sale a 56.