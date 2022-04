Repubblica – Di Lorenzo e Petagna sperano in una convocazione in extremis

L’edizione odierna di Repubblica si sofferma su Andrea Petagna e Giovanni Di Lorenzo, che nonostante stiano recuperando dai rispettivi infortuni sperano in una convocazione per il match contro la Roma. Se per il terzino azzurro non c’è quasi nessuna speranza, come chiarito anche da Luciano Spalletti, per il centravanti non è ancora detta l’ultima. Ecco quanto scrive il quotidiano: “Nelle prossime 48 ore Spalletti dovrà decidere i giocatori da mandare in campo contro la Roma. Petagna e Di Lorenzo proveranno a strappare in extremis la convocazione, mentre Anguissa e Lozano si prenotano per un posto da titolare”.