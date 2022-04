Primavera, sprofonda ancora il Napoli: finisce 1-2 per gli ospiti

Niente da fare per il Napoli Primavera, che prosegue il suo momento no ed esce sconfitto anche dalla partita col Cagliari. Gli azzurrini adesso vedono farsi vivo lo spettro play-out, con l’1-2 subito in casa contro i sardi che condanna i ragazzi di Frustalupi al terzultimo posto in classifica.

Nonostante una buona prova, la squadra partenopea si è ritrovata ad inseguire il risultato anche stavolta: in svantaggio dal 15esimo per un rigore concesso per un’ingenuità di Hysaj jr., la caccia del pareggio è stata vanificata dalla doccia gelata del goal in contropiede di Luvumbo. Inutile nel finale il rigore concretizzato del solito Ambrosino, negli ultimi minuti d’assedio finale la squadra non è riuscita a trovare la zampata vincente.