Infermeria azzurra quasi vuota: Spalletti chiaro sui recuperi di Petagna a Di Lorenzo

Nel corso della consueta conferenza stampa pre-partita di Napoli-Roma, Luciano Spalletti ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa. Grande curiosità tra i presenti di sapere quanto mancasse ai recuperi di Petagna e Di Lorenzo, con la speranza di vederli in panchina già con la Roma:

“Di Lorenzo non ci sarà, quasi sicuramente recupererà per la prossima. Petagna oggi ha fatto ancora differenziato, è un giocatore molto muscoloso e sta reagendo bene ai carichi. Vediamo domani ma per ora le sensazioni sono positive, decideremo con lo staff medico”.