Gazzetta: contro la Roma torna Anguissa per blindare la difesa

Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto dell’importanza del ritorno di Frank Zambo Anguissa contro la Roma:

“E in questo senso occorre ripartire dalle basi di una solidità difensiva smarrita negli ultimi mesi. Il ritorno di Frank Anguissa diventa fondamentale per dare sostanza alle due fasi del Napoli. Soprattutto in quella difensiva la presenza del mediano africano si fa sentire eccome. Con la Fiorentina sono stati subiti tre gol perché troppo spesso gli avversari sono arrivati a “palla scoperta” puntando direttamente i difensori perché era saltato il filtro del centrocampo. Con i tempi di gioco di Frank non sarà semplice sfondare per la Roma“.