La Fiorentina è in campo in questo momento contro il Venezia. Il tecnico viola, Vincenzo Italiano, ha parlato a DAZN nel pre-partita tornando sulla vittoria al Maradona contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Il Venezia lotta per non retrocedere quindi la partita di oggi può essere insidiosa. Dobbiamo stare attenti e sfruttare l’entusiasmo della vittoria di Napoli. Igor è cresciuto molto, insieme allo staff cerchiamo sempre di far rendere tutti al meglio”.