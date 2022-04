L’avvocato Edoardo Chiacchio ha parlato a La Gazzetta dello Sport sul caso plusvalenze in Serie A dopo che il Tribunale federale ha prosciolto i club e i presidenti che erano stati deferiti. Queste le sue dichiarazioni: “Le accuse sono fallite, ora bisogna capire quali sono state le motivazioni e le valutazioni del tribunale. Non so se definirla una sconfitta della Procura, già affrontai un caso con Gianluca Mancini della Roma in cui ci fu una sentenza di proscioglimento. Sicuramente questa vicenda ha insegnato a qualcuno che non si possono fare valutazioni sul valore patrimoniale dei calciatori”.