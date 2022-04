Carnevali: “Abbiamo tante richieste, vorremmo trattenere i più importanti…”

Il Diretto Generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Sassuolo-Cagliari per parlare dei gioielli in vetrina dei neroverdi: “Dobbiamo provare ad alzare ancora l’asticella, in questa stagione abbiamo avuto ottimi risultati nonostante le difficoltà. Futuro? Presto per parlarne, dobbiamo prima vedere quali giocatori riusciremo a trattenere. Abbiamo tante richieste, le Big ci hanno chiesto diversi giocatori ma noi vorremmo migliorarci, dunque proveremo a trattenere almeno i più importanti”.