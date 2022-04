Tmw – Tacchinardi: “Napoli-Roma? Sfida importante, vedremo se il Napoli si riprenderà o meno”

Quest’oggi Alessio Tacchinardi, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Maracanà, una trasmissione radiofonica in onda su Tuttomercatoweb Radio e ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti la lotta scudetto. Ecco le parole di Tacchinardi:

“Penso che la Juve debba avere dei grossi rimpianti per questa stagione. Le altre davanti hanno rallentato. Ci sono sfide importanti nel weekend, vedremo se il Napoli si riprenderà con la Roma o meno. La Juve non deve avere più rimpianti e deve battere il Bologna anche con alcune assenze. Sarà una sfida contro una squadra tosta. Se davanti non c’è un harakiri è difficile fare meglio del quarto posto. Abbiamo visto diverse difficoltà, una ricerca affannosa di una propria identità, ma deve avere dei rimpianti per come è andato il campionato”.