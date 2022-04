Perinetti: “Spalletti ha caricato troppo la partita contro la Fiorentina”

A “Si gonfia la rete” è intervenuto Giorgio Perinetti:

“Napoli? La sconfitta con la Fiorentina ha rovinato il momento ma ora bisogna reagire, piangere sul latte versato è inutile, la squadra è in condizione e ha ancora dei traguardi possibili. Sarebbe brutto non tentare, almeno per non avere rimpianti. Giocare in casa per vincere è più difficile quando c’è un pubblico così, il problema nasce quando c’è molta aspettativa, Spalletti ha caricato molto la partita e forse non era necessario. Il Napoli ha buonissimi giocatori, una squadra forte ma non tanto consapevole della sua forza e mancano un paio di giocatori che possano trascinare gli altri.