Onofri: “Perdere con la Fiorentina ci può stare. Il Napoli è ancora in piena corsa per il titolo”

Claudio Onofri, opinionista, è intervenuto in diretta a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte.

“Personalmente non sono assolutamente d’accordo sulle valutazioni della scorsa partita. Perdere con la Fiorentina ci può anche stare, vero che il Napoli ha avuto battute d’arresto importanti in casa ma è ancora in piena corsa per il titolo, non è che ci si possa arrabbiare più di tanto. Ovviamente i tifosi del Napoli si aspettavano un po’ più di continuità ma tutte le squadre hanno avuto questi problemi. Ho visto quasi tutte le partite del Napoli, in molte gare mi sono divertito perché la squadra è propositiva, attacca e sa difendere. La classifica parla ancora chiaro, il campionato è positivo e può diventarlo ancora di più attraverso partite decisive come quella con la Roma”.

“Il prossimo turno le milanesi giocano con le laziali, il Napoli andrà a Empoli. Se fossi tifoso del Napoli non sarei esaltato ma neanche preoccupato. Perché il Napoli soffre tanto le partite in casa? L’ascesa è ancora percorribile, logicamente i tifosi vanno allo stadio in casa e si aspettano qualcosa di più. Prima della Fiorentina comunque il Napoli aveva vinto 3 partite di fila. Questo pessimismo mi sembra un po’ eccessivo. Non mi metto nei panni dei tifosi ma l’annata del Napoli fino a ora è stata positiva”.