Allo Stadio Diego Armando Maradona, lunedì 18 aprile, alle ore 19:00 andrà in scena Napoli-Roma. A distanza di 4 anni ancora una volta risulterà essere una sfida decisiva per le speranze scudetto dei partenopei. Il 3 marzo 2018 la squadra allenata da Eusebio Di Francesco espugnò il San Paolo con 4 reti di scarto con un super Allison e una buona dose di fortuna. La storia si ripete: se quella sfida costò al Napoli la vetta dello scudetto, ad oggi può essere sufficiente per guadagnarsela.