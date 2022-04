Gianluca Gaetano, calciatore della Cremonese in prestito dal Napoli, nel corso dell’ultima stagione in Serie B ha dimostrato le sue qualità e si è fatto notare anche all’estero.

A giugno il prestito sarà terminato e il giocatore classe 2000 farà ritorno a Napoli, ma non è da escludere un’eventuale cessione: secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, non mancherebbero le richieste per lui. Ci sono già diversi interessamenti da alcuni club della Premier League.