Luciano Spalletti conta molto su Frank Anguissa e infatti ha chiesto al club azzurro di rinnovare il suo contratto a fine stagione. Il centrocampista si trova bene al Napoli e dovrebbe acconsentire alla proposta.

Anche per quanto riguarda il cartellino non dovrebbe esserci alcun problema: il giocatore è di proprietà del Fullham che non ha intenzione di creare ostacoli al club di De Laurentiis.

In questo momento, però, Anguissa è concentrato solo sulle partite che mancano per finire la stagione e vincere lo scudetto.