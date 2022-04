L’ex calciatore del Napoli Raffaele Di Fusco è stato compagno di squadra di Freddy Rincon, deceduto nelle ultime ore. In onda su One Station Radio ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Rincon era una persona pulita oltre che uno dei più amati nello spogliatoio, sapevo dell’incidente e alla notizia tragica di questa mattina mi sono sentito molto dispiaciuto. Speravo in un finale diverso, non potevi non apprezzare quell’uomo”.