Dopo la sconfitta con la Fiorentina, Luciano Spalletti ha deciso di riunire per la prima volta la squadra a cena sulla collina di Posillipo.

Il tecnico azzurro ha voluto dare una spinta motivazionale in più per le ultime partite, decisive per la vittoria del campionato. Durante la cena ha chiesto una reazione nella partita contro la Roma, consapevole del fatto che gli azzurri, come hanno dimostrato, sanno riscattarsi e rispondere immediatamente.

È questo che Spalletti vuole: una risposta immediata per riscattarsi, un’ultimo sprint per continuare a lottare.