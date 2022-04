Borghi: “Solo una delle sconfitte casalinghe del Napoli è stata pesante”

Stefano Borghi, telecronista di Dazn, è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“È scontato dire che non deve passare altro messaggio se non quello di crederci. La partita di domenica è stata più vinta dalla Fiorentina che persa dal Napoli. La squadra di Italiano è tosta da affrontare. Resta sempre l’impressione che al passo decisivo ci sia l’inciampo. Cinque sconfitte in casa sono tante ma i numeri sono numeri a sé. Con lo Spezia si è perso senza subire tiri in porta, con l’Empoli per un rimpallo. Contro Fiorentina e Atalanta è girata male. L’unica sconfitta casalinga pesante è quella contro il Milan”.