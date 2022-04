Albarella: “Zielinski non riesce a gestirsi nei momenti di maggiore pressione”

Eugenio Albarella, preparatore atletico, è intervenuto a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte.

“Sicuramente gli aspetti psicologici saranno fondamentali nel saper gestire la pressione in questo finale. Resto convinto che al momento storico del campionato saranno altre le qualità che incideranno sul risultato finale, tra cui la qualità di rosa, allenatore e società. Chi avrà una miscela omogenea avrà più chance per poter fare il risultato finale. Fattore campo? Purtroppo per il Napoli è stato un boomerang, temo che la squadra non sia riuscita a gestire bene la situazione. I tifosi del Napoli sono conosciuti per il loro tifo, sta alla squadra capire la spinta psicologica. Dopo il 2-3 la squadra non ha saputo coinvolgere il pubblico per il finale di gara”.

“Zielinski e Fabian Ruiz discontinui? Faccio fatica a dare giudizi nel momento in cui non vivo quotidianamente i particolari. La qualità dei giocatori è sulla bocca di tutti, la differenza è che nei momenti di maggiore pressione Zielinski non riesce a gestirsi e a fare il salto di qualità. Questa è una questione caratteriale, bisognerebbe aiutare a farlo rendere al massimo. Dove il Napoli è migliore di Inter e Milan? Nella qualità della rosa e nella qualità dell’allenatore”.