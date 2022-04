Sky – Ecco perché la Procura ha accusato il Napoli nel caos plusvalenze

Sky Sport ha riportato il motivo per il quale la Procura federale sta indagando il Napoli nel caos plusvalenze fittizie. La Procura, valuta il cartellino di un giocatore in base a 5 fattori: età, carriera, ruolo, storia contrattuale (ingaggi, durata dei contratti) e storia dei trasferimenti. Da qua, viene fuori il valore “rettificato” del calciatore, spesso distante da quello trascritto nel bilancio dei club. I partenopei sono indagati per il trasferimento di Victor Osimhen, venuto a costare 71,25 milioni. Secondo la Procura, il suo valore è di 52 milioni.