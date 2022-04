Sconcerti sulle plusvalenze: “Trattamento impari si percepisce ormai”

Mario Sconcerti ha curato una piccola rubrica per Calciomercato.com, argomento oggetto di analisi sono state le plusvalenze e il caos degli ultimi giorni. Così Sconcerti analizza la situazione:

“Quando parliamo di plusvalenze stiamo iniziando un percorso particolare, innanzitutto nessuno è esente da colpe nel calcio di oggi. La Juventus ad esempio, merita squalifiche? Assolutamente no, per il semplice fatto che tutti dovrebbero essere puniti. Con le plusvalenze vai a costruire una squadra, guardiamo allora al danno fatto alle concorrenti. Inibizioni e squalifiche non portano a nulla, significherebbe chiudere ogni discorso legale immediatamente”.