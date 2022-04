Napoli-Roma, prosegue la vendita dei biglietti: esaurita la curva b superiore!

I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Roma, che si disputerà il 18 aprile 2022 alle ore 19.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli sono stati posti in vendita a partire dalle ore 14.00 di lunedì 11 aprile 2022. L’unico settore che risulta esaurito è la Curva B Superiore!

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 45,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curve anello superiore € 30,00

Curve anello inferiore € 15,00

Dalle ore 14.00 di mercoledì 13 aprile, proseguirà la vendita online solo ed esclusivamente per i possessori di fidelity card “FAN STADIUM CARD”. Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4 tagliandi, con 4 fidelity. L’acquisto avverrà con il caricamento del titolo digitale sulla fidelity card oppure con il riconoscimento della fidelity e la stampa del biglietto in pdf (stampa@casa).