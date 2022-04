Milan, Calabria sulla lotta scudetto: “Napoli e Inter grandi squadre, ma noi ci crediamo di più”

l difensore del Milan, Davide Calabria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportmediaset. Il calciatore rossonero ha commentato le ultime vicende di campionato del club milanese. Non è mancato un riferimento alla lotta a tre, con Napoli e Inter, per lo scudetto. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

È iniziata la volata scudetto, che valore ha in più il Milan rispetto a Inter e Napoli? “Tutte e tre siamo delle grandi squadre. A inizio anno i favoriti erano altri probabilmente, ma noi ci abbiamo creduto sempre. Non ci siamo posti limiti. Non siamo perfetti ovvio, ma non lo è nessuno. Dobbiamo sfruttare tutto il potenziale che abbiamo e siamo fiducioso. Stiamo dando tutto per cercare di portare a casa qualcosa che da anni manca. Diverse squadre hanno investito di più di noi, ma noi ci crediamo allo scudetto”.