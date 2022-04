Mertens corteggiato da Sarri, ma la sua priorità è il Napoli

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma su Dries Mertens. L’attaccante del Napoli non ha ancora rinnovato con la società azzurra. Sembra però che su di lui ci sia l’interesse di un altro club: la Lazio. Sarri lo vorrebbe nella capitale la prossima stagione:

“Lotito vorrebbe rinnovare il contratto a Sarri in scadenza nel 2023 ma il sì non è ancora arrivato proprio in attesa di garanzie sul mercato. Sarri ha parlato con Lotito di Mertens che nel suo triennio napoletano ha costruito un patrimonio di 72 reti e 32 assist. Un’operazione alla Pedro, prelevato la scorsa estate a parametro zero dopo che non aveva rinnovato con la Roma. Qualche contatto c’è già stato per sondare la disponibilità, esplorare i desideri di Mertens che ha dato priorità al Napoli, come del resto ha anche annunciato. Non valuterà altre proposte fino a quando non ha parlato con il Napoli”.