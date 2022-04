Marchetti: “E’ troppo presto per parlare di cessioni e rinnovi. Il Napoli è ancora in ballo per lo scudetto”

Luca Marchetti, giornalista, è stato ospite di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli è ancora in ballo, la mancata vittoria del Milan ha dato speranze al Napoli, non c’è nulla di scontato. Certo, se l’Inter dovesse vincerle tutte, vincerà lo scudetto, ma ci sono ancora tante partite in ballo e tutto può succedere.

Non darei certa la partenza di Koulibaly. Il Napoli non deve snaturarsi. Non ha mai giocato con 3 uomini davanti alla difesa più i difensori, deve continuare ad imporre il proprio gioco perché così sa giocare.

Mertens-Lazio? E’ un giocatore in scadenza, si è sempre trovato bene con Sarri per cui può essere un pensiero valido anche perché la Lazio cerca un vice Immobile. Poi, c’è da capire se Mertens accetterebbe la corte della Lazio, ciò che mi pare però è che oltre alla voglia del belga di restare a Napoli, non si parla di rinnovo. Se il Napoli non propone a Mertens di restare, commette un errore. Ha accettato il ruolo da comprimario senza fare mai polemica, senza alzare mai la voce, è integrato nello spogliatoio e nella città ed è un capitale”.