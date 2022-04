Il Mattino – Napoli, gli azzurri tornano a lavoro con grinta e concentrazione

Il Mattino dedica spazio al Napoli soffermandosi sul rientro a Castel Volturno degli azzurri. La squadra è tornata ad allenarsi in vista dell’importante match di campionato contro la Roma. Questo quanto riportato:

“L’analisi del match contro i viola e delle cose che non hanno funzionato verrà fatta oggi, niente discorsi di Spalletti. Dopo i due giorni di riposo gli azzurri si sono tuffati al lavoro con tanta grinta e concentrazione in vista del match con la Roma il giorno di Pasquetta. E subito una grande carica del tecnico e della squadra nella prima seduta della settimana, tutti uniti e più che mai convinti di non voler mollare di un centimetro da qui fino alla fine”.