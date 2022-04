Gazzetta – Rrhamani è il giocatore del mese per la community di fan token

Amir Rrahmani è il calciatore del mese per i tifosi azzurri. Ogni mese un giocatore del Napoli viene premiato dai tifosi partenopei che attraverso l’app Socios.com scelgono il giocatore a cui assegnare il premio. Questa “gara” è condivisa da moltissime altre società di calcio, ma in Italia solo il club azzurro ha deciso di dare il via a questa competizione. Il club di Aurelio De Laurentiis è il solo nel campionato italiano a chiedere il parere ai propri sostenitori che hanno deciso di acquistare un fan token. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.