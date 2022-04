Si va negli spogliatoi per quel che riguarda i campi d’Europa, al termine del primo tempo rischia grosso il Barcellona che è sotto 0-2 contro il Francoforte. Vincono invece West Ham e Rangers che chiudono in vantaggio di due la prima frazione, in Conference passeggia la Roma contro il Bodo: 3-0 per i giallorossi finora.