CdS – Napoli-Roma, le possibili scelte di Spalletti. Zielinski verso la panchina: le ultime

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla possibile formazione del Napoli contro la Roma. Il ritorno a pieno ritmo di Anguissa e la forma fisica ristabilita da Fabian Ruiz, fanno pensare ad un ritorno in panchina per Piotr Zielinski. Confermato dunque il 4-3-3 con il polacco che però non partirà dal primo minuto, come già accaduto nelle vittorie con Udinese e Verona.

Anche Osimhen pare abbia smaltito tutti gli acciacchi che lo hanno, in parte, frenato contro la Fiorentina. Attacco consolidato dunque con il nigeriano al centro, sostenuto da Insigne e Politano ai lati. L’ex Inter è ancora in vantaggio su Lozano, nulla toglie però che Spalletti possa pensare ad un cambio di rotta nei prossimi giorni!