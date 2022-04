Vinicio: “Il campionato è ancora aperto, ma contro la Fiorentina dovevamo vincere”

Luis Vinicio, ex allenatore e giocatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“La partita con la Fiorentina andava affrontata in modo diverso, i giocatori viola avevano più voglia di vincere e l’ho trovato assurdo. Quando sono andato a trovare la squadra ho detto ai ragazzi che dovevano lottare con tutte le loro forza fino alla fine, non si può mollare così. Questo campionato è ancora aperto, ma non voglio più vedere partite come quella di domenica!

Non avrei mai allenato la Juventus, sono legato troppo al Napoli, questa è casa mia”.