Ssc Napoli – Si torna a lavoro per preparare il match contro la Roma

Il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center, per preparare il prossimo match di campionato in programma lunedì 18 aprile allo Stadio Maradona. Gli azzurri inizieranno la preparazione per il match contro la Roma. Lo ha comunicato la società sul proprio sito ufficiale.

Luciano Spalletti ha concesso alla squadra due giorni di riposo dopo il ko con la Fiorentina, affinché i suoi ragazzi recuperassero energie e concentrazione. Ma è tempo di tornare a lavoro.

Fonte: Ssc Napoli