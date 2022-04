Perché i casinò online attraggono gli appassionati di calcio?￼

Il calcio è uno degli sport più amati e popolari al mondo. In Italia può essere senza dubbio nominato lo sport nazionale: i suoi appassionati non mancano mai di seguire le partite non solo della propria squadra del cuore ma di tutti vari campionati e League, sia nazionali che internazionali. L’emozione e l’adrenalina che derivano dal guardare una partita di calcio è qualcosa che possono capire solo i veri fan del pallone. E in qualche modo sono le stesse sensazioni si provano quando si gioca online: non è un caso infatti se i 10 migliori casino online hanno visto un costante aumento di giocatori che sono anche appassionati di calcio.

Anche se sembrano due mondi completamente diversi, in realtà ci sono dei punti di contatto tra il mondo del tavolo verde e del pallone che forse, a prima vista, sembrano poco visibili. Andiamo alla scoperta di cosa può accomunare questi due modalità di divertimento simili ma diverse.

Sport betting, ma non solo

Guardare un evento sportivo è divertente e coinvolgente, ma l’azione da parte dei fan è limitata a osservare l’avvenimento senza poter prendere parte in maniera più personale all’esito della partita. Ecco quello che succede invece entrando in un casinò online:

Le scommesse sportive sono l’esempio lampante di come la partita di calcio può diventare occasione non solo di svago ma anche di guadagno. Ormai la maggior parte dei portali dedicati al gioco dà la possibilità di effettuare delle scommesse sugli esiti degli eventi sportivi. Che si tratti di puntare su chi vince o chi perde, o stabilire se ci sarà un pareggio o un cartellino rosso, c’è un vero e proprio coinvolgimento in prima persona nell’esito dell’evento. Anche i giochi che si trovano nei casinò online vengono sempre più ispirati al mondo del calcio. Ormai non c’è provider che non abbia lanciato una slot a tema calcistico, prendendo spunto magari dai calciatori più famosi o dagli aneddoti più curiosi di questo sport. Per chi ama il calcio, potersi trovare “a centro campo”, magari con 3 o 5 rulli i cui simboli sono ispirati ai mondiali, è un’esperienza non può mancare! Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo desiderato provare quella stessa sensazione di tensione e di responsabilità che hanno i grandi calciatori: basti pensare al fiato sospeso del giocatore prima che venga tirato un rigore. Il gioco online può offrire quello stesso tipo di emozioni, anche se vissuta dal proprio smartphone o PC. Fermare i rulli al momento giusto scegliere di chiedere un’altra carta al dealer sono gesti che sanno come far aumentare i battiti cardiaci!

Infine, non va dimenticato l’aspetto della socializzazione: scommettere sullo sport è diventato un passatempo che accomuna tante persone e che dà modo di fare nuove amicizie, semplicemente scambiando pronostici e osservazioni sul mondo del calcio. Nei casinò in cui c’è il live streaming, gli eventi possono essere addirittura vissuti in diretta.

Sport e gioco responsabile

Lo sport è una scuola che insegna la correttezza e l’autocontrollo: questo lo sanno bene anche gli appassionati che non lo praticano direttamente ma si limitano a guardare gli allenamenti e le partite giocate spesso sotto il sole cocente o con temperature polari. Il gioco online è, in maniera simile, dominato da politiche e direttive che ne promuovono l’autocontrollo e la responsabilità da parte dei giocatori. Anche per questo, sono sempre di più i casinò online che decidono di sponsorizzare le squadre calcistiche, sempre entro i limiti e secondo le disposizioni stabilite dalle varie normative locali, rendendo più un stretto un legame tra attività che mirano a un divertimento sano e costruttivo.