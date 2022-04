Questo pomeriggio Fulvio Marrucco, procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Febbre a 90, una trasmissione che va in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Marrucco ha detto la sua in merito a Napoli-Fiorentina e alla sconfitta degli azzurri. Queste le sue dichiarazioni:

“La sconfitta del Napoli contro la Fiorentina è stata amara. La partita è stata strana, persa nel momento in cui sembrava recuperata, purtroppo a centrocampo i viola hanno sovrastato gli azzurri, il tardivo utilizzo di Mertens non ha aiutato. Il nostro campionato è atipico, se lo confrontiamo a Real-Chelsea e Bayern-Villareal viste ieri sera è un altro mondo, con 37enni come Modric e 35enni come Benzema che fanno la differenza ed il nostro amico Albiol che vince prima l‘Europa League e poi va in semifinale di Champions”.