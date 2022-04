Gazzetta – Spalletti e il suo Napoli tatticamente pronti al trionfo: il motivo

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli analizzando le difficoltà del club azzurro. Questo quanto riportato: “Neppure Spalletti è riuscito a rimuovere il complesso di Icaro dal cuore del Napoli: ogni volta che si avvicina la sole, si sciolgono le ali di cera. Dal punto di vista tecnico, avrebbe tutto per arrivare al sole, a cominciare da una rosa ben attrezzata, anche nelle alternative. La specialità della casa è la qualità in mediana che la concorrenza da scudetto non riesce a superare e semmai invidia.

Anche dalla tabella del confronto tra le prime tre, che trovate in pagina, si può intuire qualcosa. Napoli primo per possesso palla (53,56%), un’eccellenza che ha radici nella lezione di Benitez e Sarri. Napoli primo anche per precisione nel passaggi: l’83,14% contro l’82,23% dell’Inter e l’80,32% del Milan”.