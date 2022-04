Gazzetta – Spalletti conservatore: “Difficile utilizzare i giovani in campo…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti durante la lezione tenuta presso l’Università Federico II di Napoli.

Il tecnico toscano si è soffermato sui giocatori giovani, sottolineando la sua propensione a lasciarli in secondo piano, in quanto è difficile inserirli in schemi di gioco improntato sul vincere ogni partita.

Queste le parole di Spalletti: “Riuscire a produrre giocatori dai vivai diventa fondamentale per avere risorse aggiuntive, ma è difficile utilizzarli con continuità ad alti livelli con avversari del calibro di Milan, Inter e Juventus se si vogliono fare risultati importanti. Zanoli, ad esempio, non ha quasi mai giocato perché nel suo ruolo c’è il migliore, Di Lorenzo. Ma da parte mia ci sarà sempre apertura verso i ragazzi”.

Infine, un messaggio agli studenti: “Non dovete essere invidiosi dell’ avere, ma del sapere. Se rimarrete sempre fermi a pensare come fare il primo passo, passerete la vita su una gamba sola. Si può anche non essere Maradona ma dimostrare di avere sangue nelle vene”.